Sendeplan für Juni 2020

Für Juni 2020 sind folgende Sendungen geplant:

So., 07. Juni von 18 bis 20 Uhr

-> „The Neon Lounge“ (DJs in the Mix)

aus dem „Ivory Tower“ Studio von Doc Jones

So., 14. Juni von 18 bis 20 Uhr

-> „Alien Disco versus waverider“ (DJ Mix & individuelle Stücke)

aus dem „Ivory Tower“ Studio von Doc Jones

So., 21. Juni von 18 bis 20 Uhr

-> „The Neon Lounge“ (DJs in the Mix)

aus dem „Ivory Tower“ Studio von Doc Jones

So., 28. Juni von 18 bis 20 Uhr

-> „Alien Disco versus waverider“ (DJ Mix & individuelle Stücke)

aus dem „Ivory Tower“ Studio von Doc Jones

Infos zum Empfang der Sendungen finden sich unter Livestream!