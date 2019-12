Am So., den 08. Dezember von 18 bis 20 Uhr wird es die Sendung „waverider special“ – live und direkt aus dem „Ivory Tower“ Studio in Bremen-Grohn – mit diversen von Doc Jones individuell ausgewählten und präsentierten Stücken geben! 😀

Zu empfangen ist die Sendung vom JVR Network Programm im Rahmen von RadioWeser.TV auf UKW 92.50 MHz über Antenne und UKW 101.85 MHz im Bremer Kabelnetz, sowie per Livestream im Internet! 🙂