„Alien Disco versus waverider“ – Playlist 20. 11. 2016

the JVR Network presents the „Alien Disco versus waverider“ with Doc Jones!🙂

Playlist – 20. 11. 2016 / 18:00 – 20:00 (6 – 8 p.m. CET):

00. „Alien Disco“ (Intro)

+

01. >> MadTech Amsterdam 2016 – „Golden Boy Mix“ <<

02. “waverider” (Full Length Intro)

+

03. Engineers of the Future – „Minimal Waves“

04. Kllo – „Bolide“ (Lone Remix)

+

05. Lowfish – „Dead Specimen“ (The Source of Time Re-Edit)

06. June – „Navigation“

+

07. Quebec Connection – „Terminus“ (Blue Bullet Remix by Lowfish)

08. Mr. Magnetik feat. Patrick Codenys & Jean-Luc de Meyer – „The Ghost“

+

09. Dementio13 – „Voices“ (Douglas Deep Remix)

+

10. RX-101 – „August ’97“

11. RX-101 – „Clatter“

+

12. Tycho – „Epoch“

+ Background Music: Kevin Lux – “Ambient Life” (Part 1 of “Life”)